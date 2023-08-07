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Диаз — о поражении Полу: он ничем меня не удивил

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Бывший боец UFC Нейт Диаз прокомментировал поражение блогеру Джейку Полу в рамках боксёрского поединка.
Диаз — о поражении Полу: он ничем меня не удивил
  • Gettyimages.ru
  • © Sam Hodde

«Я пропустил пару ударов, которых не видел. Это меня разозлило, но он ничем меня не удивил. Я вышел на бой с сильным и мотивированным парнем, который пытается завоевать мир, так что для меня не было сюрпризов», — цитирует Диаза MMA Junkie.

Бой завершился победой Пола единогласным решением судей — 97:92, 98:91, 98:91.

Поединок продлился все десять раундов. В пятом блогер отправил соперника в нокдаун.

Ранее сообщалось, что Пол предложил Диазу $10 млн за реванш по правилам ММА.

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