Диаз — о поражении Полу: он ничем меня не удивил

Бывший боец UFC Нейт Диаз прокомментировал поражение блогеру Джейку Полу в рамках боксёрского поединка.

«Я пропустил пару ударов, которых не видел. Это меня разозлило, но он ничем меня не удивил. Я вышел на бой с сильным и мотивированным парнем, который пытается завоевать мир, так что для меня не было сюрпризов», — цитирует Диаза MMA Junkie.

Бой завершился победой Пола единогласным решением судей — 97:92, 98:91, 98:91.

Поединок продлился все десять раундов. В пятом блогер отправил соперника в нокдаун.

Ранее сообщалось, что Пол предложил Диазу $10 млн за реванш по правилам ММА.