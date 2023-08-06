Хавбек «Спартака» Игнатов назвал мечтой детства возможность сыграть за сборную России
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«Конечно, всегда приятно представлять сборную. Думаю, что это мечта каждого с детства. Если будем двигаться в таком же направлении, набирать в каждом матче три очка, то все шансы есть у каждого из российских ребят», — цитирует Игнатова ТАСС.
23-летний хавбек заявил, что с нетерпением ждёт начала осенних учебно-тренировочных сборов национальной команды.
«Посмотрим, получится ли попасть в сборную России в сентябре», — добавил Игнатов.
«Спартак» 5 августа на выезде в матче третьего тура чемпионата России нанёс поражение казанскому «Рубину» (4:1). Игнатов забил мяч во втором тайме. Полузащитник записал в свой актив третье голевое действие со старта сезона.
Ранее Хесус Медина заявил, что его адаптация в «Спартаке» проходит хорошо.