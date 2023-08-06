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«Динамо» выиграло у «Зенита» в гостях в РПЛ впервые за девять лет

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Московское «Динамо» в гостях нанесло поражение в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
«Динамо» выиграло у «Зенита» в гостях в РПЛ впервые за девять лет
  • РИА Новости

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:2. Эта победа стала для бело-голубых первой с мая 2014 года, когда игра была остановлена при счёте 4:2 в пользу «бело-голубых» из-за выбежавших болельщиков. «Зенит» в той игре получил техническое поражение.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять). 

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заработал красную карточку в матче с «Динамо».

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