«Динамо» выиграло у «Зенита» в гостях в РПЛ впервые за девять лет

Московское «Динамо» в гостях нанесло поражение в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:2. Эта победа стала для бело-голубых первой с мая 2014 года, когда игра была остановлена при счёте 4:2 в пользу «бело-голубых» из-за выбежавших болельщиков. «Зенит» в той игре получил техническое поражение.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заработал красную карточку в матче с «Динамо».