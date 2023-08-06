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Валиева провела открытую тренировку в парке «Зарядье»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном соревновании Камила Валиева провела открытую тренировку в парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума.
Валиева провела открытую тренировку в парке «Зарядье»
  • AFP

«На тренировку зарегистрировались 150 человек. Это было максимальное число, предусмотренное квотой. Мы выставили такое ограничение, чтобы люди чувствовали себя на тренировке комфортно», — цитирует пресс-службу организаторов мероприятия ТАСС.

Валиева в сезоне-2022/23 стала серебряным призёром чемпионата России и финала Гран-при России, на её счету также две победы на этапах Гран-при. После командного турнира на Олимпийских играх — 2022 стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки от декабря 2021 года. 

Ранее Валиева в ходе дискуссии, организованной проектом «Игры Будущего» и Российским обществом «Знание» на VK Fest, рассказала о своих кумирах, которые вдохновили её заниматься фигурным катанием.

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