Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном соревновании Камила Валиева провела открытую тренировку в парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума.

«На тренировку зарегистрировались 150 человек. Это было максимальное число, предусмотренное квотой. Мы выставили такое ограничение, чтобы люди чувствовали себя на тренировке комфортно», — цитирует пресс-службу организаторов мероприятия ТАСС.

Валиева в сезоне-2022/23 стала серебряным призёром чемпионата России и финала Гран-при России, на её счету также две победы на этапах Гран-при. После командного турнира на Олимпийских играх — 2022 стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки от декабря 2021 года.

Ранее Валиева в ходе дискуссии, организованной проектом «Игры Будущего» и Российским обществом «Знание» на VK Fest, рассказала о своих кумирах, которые вдохновили её заниматься фигурным катанием.