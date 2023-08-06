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Хавбек ЦСКА Зайнутдинов избежал серьёзной травмы

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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо не исключил, что получивший повреждение полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов уже в ближайших матчах сможет помочь своей команде.
Хавбек ЦСКА Зайнутдинов избежал серьёзной травмы
  • Gettyimages.ru

«Бахтиёр накануне был заменён из-за появившегося дискомфорта в мышцах, но ничего серьёзного выявлено не было. Всё хорошо»,  — цитирует Брейдо РИА Новости.

25-летний хавбек сборной Казахстана получил травму в первом тайме матча третьего тура чемпионата России со столичным «Локомотивом» (4:1). Вместо него на поле вышел 17-летний Михаил Рядно.

Ранее Ольга Смородская назвала самонадеянность Михаила Галактионова причиной поражения «Локо» от ЦСКА.

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