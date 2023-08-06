Смородская назвала самонадеянность Галактионова причиной поражения «Локо» от ЦСКА
- РИА Новости
«Мне кажется, главного тренера подвела какая‑то самонадеянность. Как‑то, что ли, сильно он уверовал в свою непогрешимость и гениальность. Ничего он не придумал в матче против ЦСКА», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу армейцев. Голами в составе хозяев отметились Фёдор Чалов, Милан Гайич и Максим Мухин (дубль).
За гостей единственный мяч забил Егор Погостнов.
ЦСКА поднялся на пятое место, набрав шесть очков. «Локомотив» — восьмой (четыре).
Ранее сообщалось, что Владимир Федотов выступил с яркой речью в раздевалке ЦСКА после победы над «Локомотивом».