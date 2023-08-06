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Умяров признался, что тяжело пережил потраченные на восстановление восемь месяцев

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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров признался, что счастлив вернуться в футбол после травмы.
Умяров признался, что тяжело пережил потраченные на восстановление восемь месяцев
  • РИА Новости

«Самое главное для меня — я сейчас хочу просто играть. Потому что то, что я пережил за эти восемь месяцев, очень тяжело на самом деле», — цитирует Умярова ТАСС.

Лучший дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) 2019 года признался, что на футбольном поле ощущает себя «самым счастливым человеком».

«Сейчас ничего не беспокоит. Самое классное, что есть конкуренция, это очень круто. На каждой позиции у нас сейчас по два-три игрока. Это делает сильнее», — добавил Умяров.

23-летний футболист в марте перенёс операцию на пятой плюсневой кости. Умяров в сезоне-2023/24 принял участие во всех четырёх матчах.

Ранее Хесус Медина заявил, что его адаптация в «Спартаке» проходит хорошо.

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