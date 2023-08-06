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В «Локомотиве» назвали условие ухода Пиняева из клуба

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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о возможном уходе из клуба полузащитника Сергея Пиняева.
В «Локомотиве» назвали условие ухода Пиняева из клуба
  • РИА Новости

«Если будет какое-то сумасшедшее предложение. Сумасшедшее — это хорошее для клуба. На данный момент у нас нет ни одного предложения по Пиняеву», — цитирует Ульянова СЭ.

В нынешнем сезоне 18-летний игрок принял участие в четырёх матчах железнодорожников, в которых забил гол и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 2026 года.

Ранее Ольга Смородская назвала самонадеянность Михаила Галактионова причиной поражения «Локо» от ЦСКА.

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