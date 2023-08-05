Metaratings: «Спартак» отказался от трансфера защитника «Селтика» Старфельта

Московский «Спартак» не заинтересован в приобретении 28-летнего шведского защитника «Селтика» Карла Старфельта.

Красно-белые полностью отказались от кандидатуры, сообщает Metaratings.

По информации журналиста Гевина Рейда, московский клуб хотел заплатить за шведа €16,2 млн.

В прошедшем сезоне Старфельт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 37 матчах за «Селтик» во всех турнирах. Его соглашение с шотландским клубом рассчитано до 31 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что итальянская «Болонья» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.