Metaratings: «Спартак» отказался от трансфера защитника «Селтика» Старфельта
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Красно-белые полностью отказались от кандидатуры, сообщает Metaratings.
По информации журналиста Гевина Рейда, московский клуб хотел заплатить за шведа €16,2 млн.
В прошедшем сезоне Старфельт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 37 матчах за «Селтик» во всех турнирах. Его соглашение с шотландским клубом рассчитано до 31 мая 2025 года.
Ранее сообщалось, что итальянская «Болонья» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.