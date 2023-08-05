Узнать больше

Metaratings: «Спартак» отказался от трансфера защитника «Селтика» Старфельта

Короткая ссылка
Московский «Спартак» не заинтересован в приобретении 28-летнего шведского защитника «Селтика» Карла Старфельта.
Metaratings: «Спартак» отказался от трансфера защитника «Селтика» Старфельта
  • Gettyimages.ru

Красно-белые полностью отказались от кандидатуры, сообщает Metaratings.

По информации журналиста Гевина Рейда, московский клуб хотел заплатить за шведа €16,2 млн. 

В прошедшем сезоне Старфельт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 37 матчах за «Селтик» во всех турнирах. Его соглашение с шотландским клубом рассчитано до 31 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что итальянская «Болонья» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить