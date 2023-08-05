Ардашев стал победителем гонки на 15 км на Кубке Карелии по лыжероллерам

Российский лыжник Сергей Ардашев занял первое место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на Кубке Карелии по гонкам на лыжероллерах.

25-летний спортсмен преодолел дистанцию за 33 минуты 38 секунд. Вторым пришёл Савелий Коростелёв с отставанием в три секунды. Третье место в забеге занял Сергей Волков (+42 секунды).

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов занял второе место на чемпионате России по лыжероллерам.