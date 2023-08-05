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Ардашев стал победителем гонки на 15 км на Кубке Карелии по лыжероллерам

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Российский лыжник Сергей Ардашев занял первое место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на Кубке Карелии по гонкам на лыжероллерах.
Ардашев стал победителем гонки на 15 км на Кубке Карелии по лыжероллерам
  • РИА Новости

25-летний спортсмен преодолел дистанцию за 33 минуты 38 секунд. Вторым пришёл Савелий Коростелёв с отставанием в три секунды. Третье место в забеге занял Сергей Волков (+42 секунды).

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. 

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов занял второе место на чемпионате России по лыжероллерам.

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