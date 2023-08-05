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Daily Mail: АПЛ попросит ФИФА передвинуть дату закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии

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В Английской премьер-лиге (АПЛ) хотят, чтобы Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) передвинула дату закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии.
Daily Mail: АПЛ попросит ФИФА передвинуть дату закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии
  • AP

Об этом сообщает Daily Mail.

Тем, что трансферное окно в Англии закрывается раньше, был недоволен главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. По мнению специалиста, это опасно тем, что клубы не смогут найти замену футболистам, которые примут решение перейти в команды из Саудовской Аравии уже после закрытия окна в Англии.

Трансферное окно в Англии закрывается 1 сентября, в Саудовской Аравии — 7 сентября.

Ранее «Аль-Иттихад» объявил о переходе полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо.

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