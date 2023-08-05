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Матыцин заявил, что для российских спортсменов нет недружественных стран

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что для российских спортсменов нет недружественных стран.
Матыцин заявил, что для российских спортсменов нет недружественных стран
  • РИА Новости

«С белорусами в это непростое время мы сдружились, проводим и будем проводить около 700 совместных мероприятий. Я уже говорил, что недружественных стран для нас нет, мы всегда открыты. Хочу пожелать, чтобы у вас всё было хорошо, в такой красивой форме с гербом нашей страны. А мы постараемся сделать со своей стороны всё возможное для этого», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

С 4 по 14 августа в Белоруссии проходят Игры стран СНГ. Соревнования проходят в открытом формате.

Ранее Дмитрий Мезенцев высказался о стартовавших в Белоруссии II Играх стран СНГ.

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