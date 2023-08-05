Мезенцев считает, что II Игры стран СНГ подтвердили нахождение спорта вне политики
«Это знаковое, яркое мероприятие, подтверждающее, что спорт вне политики, а доброжелательные открытые отношения Белоруссии и России к спортсменам из стран Содружества Независимых Государств, из дружественных стран, неизменные и особо значимые», — цитирует Мезенцева ТАСС.
Он уверен, что для России практика и новый опыт проведения таких масштабных соревнований очень важны.
Состязания пройдут в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске, Могилёве, Борисове, Жлобине, Молодечно, Орше, Солигорске. В соревнованиях, которые состоятся с 4 по 14 августа, примут участия две тысячи спортсменов из 23 стран.
Ранее сообщалось, что 408 российских спортсменов примут участие во II Играх стран СНГ в Белоруссии.