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Мезенцев считает, что II Игры стран СНГ подтвердили нахождение спорта вне политики

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Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев высказался о стартовавших в Белоруссии II Играх стран СНГ.

«Это знаковое, яркое мероприятие, подтверждающее, что спорт вне политики, а доброжелательные открытые отношения Белоруссии и России к спортсменам из стран Содружества Независимых Государств, из дружественных стран, неизменные и особо значимые», — цитирует Мезенцева ТАСС.

Он уверен, что для России практика и новый опыт проведения таких масштабных соревнований очень важны.

Состязания пройдут в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске, Могилёве, Борисове, Жлобине, Молодечно, Орше, Солигорске. В соревнованиях, которые состоятся с 4 по 14 августа, примут участия две тысячи спортсменов из 23 стран.

Ранее сообщалось, что 408 российских спортсменов примут участие во II Играх стран СНГ в Белоруссии.

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