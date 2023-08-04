408 российских спортсменов примут участие во II Играх стран СНГ в Белоруссии
- РИА Новости
Как сообщается в Telegram-канале Министерства спорта, Россию на предстоящих соревнованиях представят 408 спортсменов.
В программу Игр вошли соревнования по следующим видам спорта: баскетбол 3 х 3, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, каратэ, лёгкая атлетика, мини-футбол, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, самбо, современное пятиборье, спортивная борьба, стрельба из лука, пулевая стрельба, таиландский бокс, тяжёлая атлетика, хоккей на траве, художественная гимнастика.
Соревнования пройдут в Минске, Гродно, Витебске, Орше, Могилёве, Гомеле, Жлобине, Солигорске, Бресте, Молодечно и Борисове.
5 августа в церемонии открытия на «Минск-Арене» примет участие министр спорта России Олег Матыцин.
Ранее сообщалось, что юношеская сборная России по мини-футболу примет участие во II Играх стран СНГ.