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408 российских спортсменов примут участие во II Играх стран СНГ в Белоруссии

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С 4 по 14 августа в Белоруссии пройдут II Игры стран СНГ.
408 российских спортсменов примут участие во II Играх стран СНГ в Белоруссии
  • РИА Новости

Как сообщается в Telegram-канале Министерства спорта, Россию на предстоящих соревнованиях представят 408 спортсменов.

В программу Игр вошли соревнования по следующим видам спорта: баскетбол 3 х 3, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, каратэ, лёгкая атлетика, мини-футбол, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, самбо, современное пятиборье, спортивная борьба, стрельба из лука, пулевая стрельба, таиландский бокс, тяжёлая атлетика, хоккей на траве, художественная гимнастика.

Соревнования пройдут в Минске, Гродно, Витебске, Орше, Могилёве, Гомеле, Жлобине, Солигорске, Бресте, Молодечно и Борисове.

5 августа в церемонии открытия на «Минск-Арене» примет участие министр спорта России Олег Матыцин.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная России по мини-футболу примет участие во II Играх стран СНГ.

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