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Юношеская сборная России по мини-футболу примет участие во II Играх стран СНГ

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Юношеская сборная России с 28 июля по 5 августа проведёт учебно-тренировочный сбор в Москве, после чего отправится в Белоруссию на II Игры стран СНГ.
Юношеская сборная России по мини-футболу примет участие во II Играх стран СНГ
  • Gettyimages.ru
  • © Koonsiri Boonnak

Матчи мини-футбольного турнира пройдут с 5 по 13 августа во дворце спорта «Уручье», расположенном в Минске.

В состав команды войдут игроки 2004 и 2005 годов рождения. Окончательный список футболистов будет опубликован перед началом сбора. Российские игроки тренируются под руководством Сергея Абрамова.

Ранее РФС подтвердил, что три клуба из Медиалиги примут участие в новом сезоне Кубка России.

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