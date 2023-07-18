Юношеская сборная России по мини-футболу примет участие во II Играх стран СНГ

Юношеская сборная России с 28 июля по 5 августа проведёт учебно-тренировочный сбор в Москве, после чего отправится в Белоруссию на II Игры стран СНГ.

Gettyimages.ru

© Koonsiri Boonnak