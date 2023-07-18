Юношеская сборная России по мини-футболу примет участие во II Играх стран СНГ
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Матчи мини-футбольного турнира пройдут с 5 по 13 августа во дворце спорта «Уручье», расположенном в Минске.
В состав команды войдут игроки 2004 и 2005 годов рождения. Окончательный список футболистов будет опубликован перед началом сбора. Российские игроки тренируются под руководством Сергея Абрамова.
Ранее РФС подтвердил, что три клуба из Медиалиги примут участие в новом сезоне Кубка России.