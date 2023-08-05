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Дочерняя компания структуры ЛУКОЙЛа стала спонсором футбольного клуба «Хайдук»

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Хорватский футбольный клуб «Хайдук» объявил о заключении спонсорского соглашения с компанией «ЛУКОЙЛ-Хорватия».
Дочерняя компания структуры ЛУКОЙЛа стала спонсором футбольного клуба «Хайдук»
  • © Luka Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images

«Неслучайно одна из крупнейших мировых нефтяных компаний выбрала наш клуб. Это сотрудничество важно, потому что подписано в трудные времена», — приводит слова председателя правления «Хайдука» Лукша Якобушича официальный сайт хорватского клуба.

«ЛУКОЙЛ-Хорватия» — дочерняя компания Litasco, структуры ЛУКОЙЛа.

Ранее сообщалось, что стадион московского «Спартака» сменит название на «ЛУКОЙЛ Арена».

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