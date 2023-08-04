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Швед сообщил, что находится без контракта

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Нападающий Алексей Швед заявил о том, что в настоящий момент находится в поиске команды.
Швед сообщил, что находится без контракта
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«С ЦСКА проблемы, с другими командами разговариваю. Были предложения, но больше не из России. Три дня назад звонили из Китая. Мы никуда не торопимся, ждём», — сказал игрок в интервью Виктору Павленко. 

Он также отметил, что хотел бы сыграть в Евролиге: «Последняя команда, с которой разговаривали, — это «Олимпиакос».  

В мае баскетболист получил черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения в Москве.

Ранее сообщалось, что обвиняемые по делу баскетболиста ЦСКА Шведа отпущены из-под стражи.

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