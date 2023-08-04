Metaratings: Рябчук успешно прошёл медобследование и подписал контракт со «Спартаком»

Защитник греческого «Олимпиакоса» Олег Рябчук стал игроком московского «Спартака».

По информации Metaratings, игрок успешно прошёл медобследование и подписал трёхлетний контракт со «Спартаком».

В прошедшем сезоне Рябчук забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 45 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах. Контракт защитника с греческим клубом был рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Рябчук проходит медосмотр перед переходом в «Спартак».