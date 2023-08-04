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Кафельников считает, что Рублёв способен выиграть US Open

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы российского теннисиста Андрея Рублёва на Открытом чемпионате США — 2023.
Кафельников считает, что Рублёв способен выиграть US Open
  • globallookpress.com
  • © Marcus Brandt/dpa

«Рублёву реально преодолеть четвертьфинал на US Open. По потенциалу Андрей может даже выиграть турнир. Иногда ему не везло, иногда и были реальные шансы, которыми он не воспользовался», — цитирует Кафельникова ТАСС.

Напомним, что US Open пройдёт с 28 августа по 10 сентября. 

В прошлом году россиянин дошёл до четвертьфинала турнира, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

Ранее Кафельников прокомментировал решение отменить рукопожатия перед матчами между украинками и россиянками.

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