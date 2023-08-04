Кафельников считает, что Рублёв способен выиграть US Open
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«Рублёву реально преодолеть четвертьфинал на US Open. По потенциалу Андрей может даже выиграть турнир. Иногда ему не везло, иногда и были реальные шансы, которыми он не воспользовался», — цитирует Кафельникова ТАСС.
Напомним, что US Open пройдёт с 28 августа по 10 сентября.
В прошлом году россиянин дошёл до четвертьфинала турнира, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо.
Ранее Кафельников прокомментировал решение отменить рукопожатия перед матчами между украинками и россиянками.