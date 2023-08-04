Кафельников считает, что Рублёв способен выиграть US Open

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы российского теннисиста Андрея Рублёва на Открытом чемпионате США — 2023.

«Рублёву реально преодолеть четвертьфинал на US Open. По потенциалу Андрей может даже выиграть турнир. Иногда ему не везло, иногда и были реальные шансы, которыми он не воспользовался», — цитирует Кафельникова ТАСС.

Напомним, что US Open пройдёт с 28 августа по 10 сентября.

В прошлом году россиянин дошёл до четвертьфинала турнира, где уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

Ранее Кафельников прокомментировал решение отменить рукопожатия перед матчами между украинками и россиянками.