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Bloomberg: владелец «Челси» Боули готов продать долю в клубе

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Владелец «Челси» Тодд Боули готов продать долю в лондонском клубе через год после его поглощения.
Bloomberg: владелец «Челси» Боули готов продать долю в клубе
  • Gettyimages.ru
  • © Marc Atkins

Как сообщает Bloomberg, американский миллиардер намерен привлечь около $500 млн новых инвестиций в обмен на соответствующую долю в «Челси».

В феврале 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович, который владел «Челси» с 2003-го, попал в санкционный список Великобритании. Далее Абрамович сразу же передал управление лондонским клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму 49-летнего американца.

Ранее сообщалось, что средства от продажи «Челси» не могут перевести в Россию из-за санкций.

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