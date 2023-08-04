Bloomberg: владелец «Челси» Боули готов продать долю в клубе

Владелец «Челси» Тодд Боули готов продать долю в лондонском клубе через год после его поглощения.

Как сообщает Bloomberg, американский миллиардер намерен привлечь около $500 млн новых инвестиций в обмен на соответствующую долю в «Челси».

В феврале 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович, который владел «Челси» с 2003-го, попал в санкционный список Великобритании. Далее Абрамович сразу же передал управление лондонским клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму 49-летнего американца.

Ранее сообщалось, что средства от продажи «Челси» не могут перевести в Россию из-за санкций.