Бывший игрок НБА Уильямс приговорён к 10 годам тюрьмы за мошенничество

Бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Терренса Уильямса приговорили к десяти годам тюремного заключения за махинации с медицинскими страховками.

«Терренс не только набил собственные карманы путём мошенничества и обмана, но и похитил чужие личные данные, а также угрожал свидетелю, чтобы осуществить свою преступную деятельность», — приводит CBS Sports слова заявления прокурора Дэмиана Уильямса.

36-летний американец признал свою вину в августе 2022 года. Уильямс организовал схему, в которой использовал программы медицинского страхования и социального обеспечения игроков НБА, подавая ложные заявления на лечение, которое так и не было проведено.

Обвиняемыми по этому делу также проходят баскетболисты Глен Дэвис, Тони Аллен, Шеннон Браун и Дариус Майлз.

Ранее сообщалось, что шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан продал контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс».