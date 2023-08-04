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Бывший игрок НБА Уильямс приговорён к 10 годам тюрьмы за мошенничество

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Бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Терренса Уильямса приговорили к десяти годам тюремного заключения за махинации с медицинскими страховками.
Бывший игрок НБА Уильямс приговорён к 10 годам тюрьмы за мошенничество
  • Gettyimages.ru
  • © Boston Globe

«Терренс не только набил собственные карманы путём мошенничества и обмана, но и похитил чужие личные данные, а также угрожал свидетелю, чтобы осуществить свою преступную деятельность», — приводит CBS Sports слова заявления прокурора Дэмиана Уильямса.

36-летний американец признал свою вину в августе 2022 года. Уильямс организовал схему, в которой использовал программы медицинского страхования и социального обеспечения игроков НБА, подавая ложные заявления на лечение, которое так и не было проведено.

Обвиняемыми по этому делу также проходят баскетболисты Глен Дэвис, Тони Аллен, Шеннон Браун и Дариус Майлз.

Ранее сообщалось, что шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан продал контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс».

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