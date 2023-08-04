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РУСАДА дисквалифицировало тяжелоатлетку Шайманову на два года

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало тяжелоатлетку Наталию Шайманову за нарушение антидопинговых правил.

Срок дисквалификации — два года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Спортсменку отстранили за наличие запрещённой субстанции, её метаболитов или маркеров в пробе спортсмена и использование или попытку использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода.

Шайманова является бронзовым призёром чемпионата России по тяжёлой атлетике.

Также отмечается, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решения ДАК РУСАДА о признании бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова не нарушавшими пункт 2.1 антидопинговых правил.

Ранее в РУСАДА отметили снижение числа запросов от атлетов на использование запрещённых лекарств.

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