РУСАДА дисквалифицировало тяжелоатлетку Шайманову на два года
Срок дисквалификации — два года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Спортсменку отстранили за наличие запрещённой субстанции, её метаболитов или маркеров в пробе спортсмена и использование или попытку использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода.
Шайманова является бронзовым призёром чемпионата России по тяжёлой атлетике.
Также отмечается, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решения ДАК РУСАДА о признании бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова не нарушавшими пункт 2.1 антидопинговых правил.
Ранее в РУСАДА отметили снижение числа запросов от атлетов на использование запрещённых лекарств.