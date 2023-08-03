Тихонов: армейцы точно не станут прощать ошибки «Локомотива» в обороне

Бывший нападающий сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Локомотив».

«Столичное дерби всегда мало кого оставляет равнодушным, да и наш чемпионат только набирает обороты. Армейцы провалили старт, уступив в Екатеринбурге «Уралу» 1:2, а после случился весьма специфический матч в Грозном. Так или иначе армейцы урвали свои первые три очка в гостевом матче. ЦСКА испытывает трансферный голод, Федотов вынужден использовать нестандартные схемы, и оттого красно-синие много пропускают в последнее время. С нападением дела обстоят получше. Думаю, Чалов покажет себя и в грядущей игре.

«Локомотив» в своей дебютной игре сезона с «Рубином» «отскочил» и довольствовался результативной ничьей, однако быстро реабилитировался перед болельщиками, разгромив на первом выезде «Факел» со счетом 4:1. В то же время встреча обнажила многочисленные прорехи в обороне железнодорожников — армейцы такие ошибки прощать точно не станут», — заявил Тихонов RT.

По мнению Тихонова обе команды имеют серьёзные проблемы в обороне, но это пока что нивелируется сильной вратарской игрой Лантратова и Акинфеева.

«Думаю, что футбол на «ВЭБ Арене» в эту субботу будет максимально открытым — не стоит ожидать голевой феерии, но голами соперники точно обменяются. Взвесив все нынешние проблемы и плюсы армейцев и железнодорожников, могу сказать, что велика вероятность результативной ничьей», — сказал амбассадор PARI.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 5 августа. Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча третьего тура с участием петербургского «Зенита» и московского «Динамо».