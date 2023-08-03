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Якименко: Смирновой не грозит пожизненная дисквалификация — МОК просчитался

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Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко отреагировал на предложение комитета молодёжной политики и спорта Верховной рады пожизненно дисквалифицировать россиянку Анну Смирнову за желание пожать руку украинке Ольге Харлан.
Якименко: Смирновой не грозит пожизненная дисквалификация — МОК просчитался
  • РИА Новости

«Предложение комитета Верховной рады — это просто бред сумасшедшего. Ни о какой пожизненной дисквалификации Анны Смирновой не может быть и речи. К счастью, у Рады нет полномочий влиять на ситуацию напрямую, потому что такое может сделать только FIE. И будем честны: до инцидента с выдачей уайлд-кард Харлан организация разобралась в эпизоде правильно и выдала ей заслуженную чёрную карту. Что произошло дальше, мы знаем. И в данном случае Томас Бах поступил как очень недалёкий человек, допустив Харлан к командным соревнованиям. Она выходит — и Украина одерживает победу над командой Италии. Самое интересное, что Ольгу тренирует итальянский тренер. Тем самым женская сборная по фехтованию этой страны потеряла шансы отобраться на Олимпийские игры на глазах у всего мира. Так что Томас Бах допустил очень серьёзную репутационную ошибку, затеяв весь этот скандал. Видимо, политик из него не получается, как бы этого ни хотели его покровители из ЕС», — сказал Якименко RT.

Якименко считает, что Украину и МОК волнует только хайп.

«Потому что, когда российский шпажист Вадим Анохин вышел в 1/32 финала и должен был сразиться с украинцем Игорем Резлиным, а тот просто отказался выходить на бой, в связи с чем получил, опять же, чёрную карточку, на этом никто внимания не заострял. И Резлин не поедет на летние Игры в Париже. И выдавать ему уайлд-кард никто не собирается. А Харлан поедет. Такие вот двойные стандарты. Так что МОК после такого будет действовать крайне осторожно и не будет принимать резких решений по отношению к Анне Смирновой. А иначе это перерастёт уже в международный скандал: если её исключат, то претензии будут не только у России».

Ранее Галина Горохова высказалась о предложении Верховной рады пожизненно дисквалифицировать Смирнову.

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