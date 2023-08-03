Горохова — о требовании Киева пожизненно отстранить Смирнову: МОК сделает это, я уверена

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова высказалась о предложении комитета по вопросам молодёжной политики и спорта Верховной рады пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку пожать руку Ольге Харлан.

«После таких заявлений необходимо потребовать медицинскую справку о психическом здоровье у членов комитета Верховной рады, которые предлагают такие вещи. А самой олимпийской чемпионке Харлан должно быть очень стыдно. Против тебя выходит спортсменка, которая до этого участвовала только в юношеских соревнованиях, а ты устраиваешь цирковое представление на весь мир. Позор. И наверняка МОК послушает Украину и примет решение о дисквалификации. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому нужно немедленно оттуда выходить и показать свой протест», — заявила Горохова RT.

Она считает, что терпеть такое отношение к России больше невозможно.

«Чем дольше мы будем позволять с собой так обращаться, тем наглее будут инициативы со стороны Украины и МОК, который перед ней стелется, как ковровая дорожка. Сегодня они запретят выступать фехтовальщикам из ЦСКА и «Динамо», завтра запретят тем, кто к этим обществам отношения не имеет. А денежные взносы они с нас брать всё равно будут. Уверена, что в скором времени все олимпийские награды превратятся в деревянные медали. А наш выход из МОК только приблизит это. Так что нужно смело оттуда уходить и громко хлопнуть дверью. Пусть почувствуют, каково это — соревноваться без сильнейших спортсменов».

Ранее Харлан заявила, что россиянка Смирнова провоцировала её на чемпионате мира.