Metaratings: «Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после подписания Рябчука

«Спартак» не собирается останавливать работу на трансферном рынке после подписания защитника Олега Рябчука.

Как сообщает Metaratings.ru, также в сферу интересов «Спартака» входят Эрхан Машович из «Бохума» и Маланг Сарр из «Челси».

По данным СМИ, Рябчук подпишет контракт с красно-белыми по схеме «2 + 1», его зарплата составит €2 млн в год.

В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 45 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах.

Ранее Юрий Ковтун поделился мнением относительно селекции московского «Спартака» в летнее трансферное окно.