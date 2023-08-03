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Metaratings: «Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после подписания Рябчука

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«Спартак» не собирается останавливать работу на трансферном рынке после подписания защитника Олега Рябчука.
Metaratings: «Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после подписания Рябчука
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Metaratings.ru, также в сферу интересов «Спартака» входят Эрхан Машович из «Бохума» и Маланг Сарр из «Челси».

По данным СМИ, Рябчук подпишет контракт с красно-белыми по схеме «2 + 1», его зарплата составит €2 млн в год.

В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 45 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах.

Ранее Юрий Ковтун поделился мнением относительно селекции московского «Спартака» в летнее трансферное окно.

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