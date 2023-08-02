Ковтун не исключил, что «Спартак» приобретёт центрального защитника

Тренер московской «Родины» Юрий Ковтун поделился мнением относительно селекции московского «Спартака» в летнее трансферное окно.

«Сложно что-то сказать про трансфер Рябчука в «Спартак». Определённое усиление в команде, конечно, должно быть, но каждый тренер сам смотрит, кем укрепить позицию. Только игра на поле покажет, как новичок себя проявит. Если этот игрок переходит в «Спартак», значит, за его игрой следили. Сколько уже новичков прошло через «Спартак»! Это повторяется каждый год», — заявил Ковтун в беседе с RT.

По его мнению, на данный момент главный тренер столичной команды Гильермо Абаскаль ищет оптимальные сочетания.

«Идёт ротация. Тот же Хлусевич играет и справа, и слева, и это нормально. Думаю, тренерский штаб может приобрести ещё и центрального защитника, поскольку команда пропускает достаточно мячей. Всё только начинается, идёт процесс формирования линии обороны», — добавил Ковтун.

Ранее сообщалось, что защитник «Олимпиакоса» Рябчук станет игроком «Спартака».