Узнать больше

Алейшо: «Аль-Хиляль» решил проблему с переводом средств «Зениту» за трансфер Малкома

Короткая ссылка
«Аль-Хиляль» решил проблему с оплатой трансфера нападающего Малкома, которого приобрели у «Зенита».
Алейшо: «Аль-Хиляль» решил проблему с переводом средств «Зениту» за трансфер Малкома
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации журналиста Фабио Алейшо, «Зенит» в конце недели объявит об уходе Малкома из клуба. При этом саудовская команда уже сообщила о подписании контракта с бразильцем.

Футболист был продан «Аль-Хилялю» за €60 млн. Он выступал за «Зенит» с 2019-го по 2023 год. Малком будет играть в саудовском клубе под номером 77. Контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» не может заявить Малкома из-за задержки выплат «Зениту» за трансфер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить