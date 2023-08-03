Алейшо: «Аль-Хиляль» решил проблему с переводом средств «Зениту» за трансфер Малкома
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По информации журналиста Фабио Алейшо, «Зенит» в конце недели объявит об уходе Малкома из клуба. При этом саудовская команда уже сообщила о подписании контракта с бразильцем.
Футболист был продан «Аль-Хилялю» за €60 млн. Он выступал за «Зенит» с 2019-го по 2023 год. Малком будет играть в саудовском клубе под номером 77. Контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2026/27.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» не может заявить Малкома из-за задержки выплат «Зениту» за трансфер.