Алейшо: «Аль-Хиляль» решил проблему с переводом средств «Зениту» за трансфер Малкома

«Аль-Хиляль» решил проблему с оплатой трансфера нападающего Малкома, которого приобрели у «Зенита».

По информации журналиста Фабио Алейшо, «Зенит» в конце недели объявит об уходе Малкома из клуба. При этом саудовская команда уже сообщила о подписании контракта с бразильцем.

Футболист был продан «Аль-Хилялю» за €60 млн. Он выступал за «Зенит» с 2019-го по 2023 год. Малком будет играть в саудовском клубе под номером 77. Контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» не может заявить Малкома из-за задержки выплат «Зениту» за трансфер.