Winwin: «Аль-Хиляль» не может заявить Малкома из-за задержки выплат «Зениту» за трансфер

Бывший нападающий петербургского «Зенита» в ближайших матчах вряд ли сможет помочь саудовскому «Аль-Хилялю».

Дело в том, что клуб с Аравийского полуострова пока не может заявить Малкома, сообщает Winwin.

«Аль-Хиляль» не смог включить 26-летнего бразильского форварда в заявку на матч Клубного кубка арабских чемпионов с марокканским клубом «Видад».

Футболист был продан саудовскому клубу за €60 млн. Бразилец выступал за «Зенит» с 2019-го по 2023 год. Малком будет играть в «Аль-Хиляле» под номером 77. Контракт нападающего с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об уходе из клуба с берегов Невы бразильского вингера Малкома.