Ди Марцио: «Динамо» должно решить вопрос с переходом Захаряна в «Страсбур» до конца недели

У «Динамо» есть время до конца недели, чтобы ответить на предложение «Страсбура» по Арсену Захаряну.

В противном случае трансфер не состоится, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в Twitter.

31 июля появилась информация, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорвался.

Захарян в сезоне-2022/23 в 37 матчах забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее сообщалось, что над сделкой по переходу Захаряна в «Страсбур» работает Рафаэла Пимента, агент Эрлинга Холанда.