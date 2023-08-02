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Серена Уильямс раскрыла пол второго ребёнка

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Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс устроила гендер-пати в честь рождения второго ребёнка.
Серена Уильямс раскрыла пол второго ребёнка
  • Gettyimages.ru

Американка и её муж Алексис Оганян узнали, что у них будет ещё одна девочка. В небе над домом Уильямс появились дроны, которые выстроились в слово girl.

Напомним, что пара воспитывает дочь Олимпию, которая родилась в 2017 году.

Теннисистка является 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема. Она объявила о завершении карьеры после поражения на US Open 2022. 

Ранее Серена Уильямс призналась, что отец подталкивает её к возвращению на корт.

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