Арутюнян объяснил, почему не тренирует российских фигуристов

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян объяснил, почему не работает с российскими спортсменами.

«У меня жёсткая позиция: я уверен, что российских фигуристов можно брать только с согласия и благословения федерации. И работать с ней в связке. Федерация много вкладывает в их становление и в какой-то степени имеет право диктовать», — цитирует тренера Sports.ru.

Он добавил, что иностранные фигуристы — хозяева своей карьеры, к ним федерация подключается позже, а в России растят спортсменов с нуля.

Напомним, что Арутюнян является тренером олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпионата мира Нэйтана Чена.

Ранее Арутюнян признался, что консультировал Петра Гуменника бесплатно.