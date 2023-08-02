Арутюнян признался, что консультировал Гуменника бесплатно

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал о работе с российским фигуристом Петром Гуменником.

«Я рад за него. Он мне написал в середине сезона: «Я стал получать призовые и хотел бы отдать вам причитающийся процент». А я не стал с него денег брать за консультации. Я сказал ему, что он молодой парень — найдёт, куда потратить деньги», — цитирует Арутюняна Sports.ru.

Тренер также отметил, что Пётр очень хороший парень, но непонятно, продолжат ли они сотрудничество.

Гуменник в прошедшем сезоне одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию. Он также стал вторым на чемпионате страны.

Ранее сообщалось, что Даниил Глейхенгауз поставил программу Гуменнику.