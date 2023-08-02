Симеоне раскрыл секрет успеха «Реала»
- AP
«Имея важные экономические возможности, они сосредоточились на игроках с огромным будущим, они пригласили Беллингема, Мбаппе может перейти… «Реал» очень хорошо работает в этом плане», — цитирует Симеоне AS.
Напомним, что «Реал» является самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов, выиграв трофей 14 раз. В прошедшем сезоне клуб стал вторым в чемпионате Испании, уступив «Барселоне» в борьбе за чемпионство.
Ранее Килиан Мбаппе с помощью нумерологии намекнул на переход в «Реал».