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Симеоне раскрыл секрет успеха «Реала»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, за счёт чего «Реал» добивается успеха в футболе.
Симеоне раскрыл секрет успеха «Реала»
  • AP

«Имея важные экономические возможности, они сосредоточились на игроках с огромным будущим, они пригласили Беллингема, Мбаппе может перейти… «Реал» очень хорошо работает в этом плане», — цитирует Симеоне AS.

Напомним, что «Реал» является самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов, выиграв трофей 14 раз. В прошедшем сезоне клуб стал вторым в чемпионате Испании, уступив «Барселоне» в борьбе за чемпионство.

Ранее Килиан Мбаппе с помощью нумерологии намекнул на переход в «Реал».

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