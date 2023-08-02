Симеоне раскрыл секрет успеха «Реала»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, за счёт чего «Реал» добивается успеха в футболе.

«Имея важные экономические возможности, они сосредоточились на игроках с огромным будущим, они пригласили Беллингема, Мбаппе может перейти… «Реал» очень хорошо работает в этом плане», — цитирует Симеоне AS.

Напомним, что «Реал» является самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов, выиграв трофей 14 раз. В прошедшем сезоне клуб стал вторым в чемпионате Испании, уступив «Барселоне» в борьбе за чемпионство.

Ранее Килиан Мбаппе с помощью нумерологии намекнул на переход в «Реал».