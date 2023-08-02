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Романо: переход Дембеле в ПСЖ — вопрос времени

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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен».

По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок был исключён из заявки каталонской команды на матч с «Миланом» в связи с переходом в ПСЖ. Отмечается, что его трансфер — вопрос времени.

В сезоне-2022/23 Дембеле провёл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что часть игроков «Барселоны» уже знают о намерении нападающего Дембеле перейти в ПСЖ.

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