Тренер Арутюнян: Малинин может прыгнуть пятерной тулуп

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение о способностях американского фигуриста Ильи Малинина.

«Илья уникальный. И я знаю, что он точно знает, чего он хочет. Он, как губка, впитывает мгновенно. Я вижу, что Малинин может прыгнуть пятерной тулуп. Скорее всего, и не только его», — цитирует Арутюняна Sports.ru.

На чемпионате мира — 2023 Малинин завоевал бронзу. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков, включая аксель в 4,5 оборота. 1 июня фигурист показал уникальный каскад из четверного и тройных акселей.

Ранее спортивный агент Ари Закарян высказался о популярности Малинина в России.