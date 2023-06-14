Агент Закарян заявил, что фигурист Малинин может стать спортсменом уровня Джордана

Спортивный агент Ари Закарян высказался о популярности американского фигуриста Ильи Малинина в России.

«Для меня Илья — это такое же явление, как Майкл Джордан, Майкл Фелпс, Усэйн Болт или Роджер Федерер. Если всё будет нормально, то он может стать спортсменом такого же уровня и поднимет уровень фигурного катания и его ценность», — цитирует Закаряна Sport24.

На чемпионате мира — 2023 Малинин завоевал бронзу. В произвольной программе он прыгнул шесть четверных прыжков, включая аксель в 4,5 оборота. 1 июня фигурист показал уникальный каскад из четверного и тройных акселей.

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