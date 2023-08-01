Поздняков: с НОКами Африки продолжим продвигать повестку против политизации спорта
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«В рамках заключённых меморандумов продолжим поддерживать обмены в области спортивной подготовки и развития. Совместно с партнёрскими НОКами Африки продолжим продвигать повестку против политизации спорта на площадках международных организаций.
В ходе общения с коллегами зародилась идея создать в Африке площадку для совместной просветительской работы по укреплению и развитию олимпийских ценностей», — написал Поздняков в Telegram-канале.
28 июля ОКР заключил меморандум о сотрудничестве с национальными олимпийскими комитетами Мали, Намибии и Эсватини.
Ранее сообщалось, что Станислав Поздняков считает глупостью требование выйти из олимпийского движения.