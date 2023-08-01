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Поздняков: с НОКами Африки продолжим продвигать повестку против политизации спорта

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что по итогам саммита Россия — Африка зародилась идея создать в Африке площадку для совместной просветительской работы по укреплению и развитию олимпийских ценностей.
Поздняков: с НОКами Африки продолжим продвигать повестку против политизации спорта
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«В рамках заключённых меморандумов продолжим поддерживать обмены в области спортивной подготовки и развития. Совместно с партнёрскими НОКами Африки продолжим продвигать повестку против политизации спорта на площадках международных организаций.

В ходе общения с коллегами зародилась идея создать в Африке площадку для совместной просветительской работы по укреплению и развитию олимпийских ценностей», — написал Поздняков в Telegram-канале.

28 июля ОКР заключил меморандум о сотрудничестве с национальными олимпийскими комитетами Мали, Намибии и Эсватини.

Ранее сообщалось, что Станислав Поздняков считает глупостью требование выйти из олимпийского движения.

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