Поздняков: с НОКами Африки продолжим продвигать повестку против политизации спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что по итогам саммита Россия — Африка зародилась идея создать в Африке площадку для совместной просветительской работы по укреплению и развитию олимпийских ценностей.

«В рамках заключённых меморандумов продолжим поддерживать обмены в области спортивной подготовки и развития. Совместно с партнёрскими НОКами Африки продолжим продвигать повестку против политизации спорта на площадках международных организаций.

В ходе общения с коллегами зародилась идея создать в Африке площадку для совместной просветительской работы по укреплению и развитию олимпийских ценностей», — написал Поздняков в Telegram-канале.

28 июля ОКР заключил меморандум о сотрудничестве с национальными олимпийскими комитетами Мали, Намибии и Эсватини.

Ранее сообщалось, что Станислав Поздняков считает глупостью требование выйти из олимпийского движения.