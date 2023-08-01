Sky Sport Italia: «Ювентус» и «Челси» договорились об обмене Влаховича и Лукаку

Руководители лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» договорились о сделке по обмену нападающих Ромелу Лукаку и Душана Влаховича.

Как сообщает Sky Sport Italia, клубы обсуждают условия трансфера из-за разницы в возрасте и цене нападающих.

Ориентировочная стоимость Лукаку, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, составляет €40 млн. Контракт 30-летнего бельгийца с «Челси» рассчитан до 30 июня 2026 года.

По данным Transfermarkt, Влахович стоит около €70 млн. Соглашение 23-летнего серба с «Ювентусом» действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Лукаку не планирует возвращаться в «Челси».