The Telegraph: Лукаку не планирует возвращаться в «Челси» в назначенный клубом день

Нападающий Ромелу Лукаку не собирается возвращаться к тренировкам с «Челси» в назначенный для него клубом день.

По информации The Telegraph, игрок надеется, что «Интер» сможет договориться о его подписании. В «Челси» бельгийца ждут 12 июля.

Лукаку в сезоне-2022/23 выступал в аренде в «Интере». В 36 матчах за команду во всех турнирах он забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Вместе с командой игрок вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» (0:1).

Ранее сообщалось, что Лукаку отказался от предложения из Саудовской Аравии.