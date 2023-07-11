Узнать больше

The Telegraph: Лукаку не планирует возвращаться в «Челси» в назначенный клубом день

Короткая ссылка
Нападающий Ромелу Лукаку не собирается возвращаться к тренировкам с «Челси» в назначенный для него клубом день.
The Telegraph: Лукаку не планирует возвращаться в «Челси» в назначенный клубом день
  • Gettyimages.ru

По информации The Telegraph, игрок надеется, что «Интер» сможет договориться о его подписании. В «Челси» бельгийца ждут 12 июля.

Лукаку в сезоне-2022/23 выступал в аренде в «Интере». В 36 матчах за команду во всех турнирах он забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Вместе с командой игрок вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити» (0:1).

Ранее сообщалось, что Лукаку отказался от предложения из Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить