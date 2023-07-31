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Абаскаль: при таком календаре делать шоу невозможно

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о матче с «Балтикой» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Матч был интересным. «Спартак» всё равно должен был трижды забивать уже в начале матча, но хотел бы отдать должное «Балтике» за характер. Гости серьёзно защищались и бились», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Также Абаскаль высказался о календаре РПЛ в сезоне-2023/24.

«При таком календаре делать шоу невозможно. Постоянные матчи, чередование домашних и выездных. Когда нам тренироваться? Больше думаем о здоровье игроков».

Встреча завершилась со счётом 2:1. У «Спартака» забили Тео Бонгонда и Квинси Промес. В составе «Балтики» отличился Анхело Энрикес.

В третьем туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Рубином» 5 августа.

Ранее Сергей Игнашевич высказался о поражении от «Спартака».

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