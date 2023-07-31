Мухин: матч ЦСКА с «Ахматом» войдёт в историю

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился эмоциями после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Я впервые такое вижу, что пять пенальти, ещё и три красные карточки. Этот матч войдёт в историю. Я вообще удивился. Вроде пробивается пенальти, а потом свисток, никто не понимает, что происходит. Все были удивлены», — приводит слова Мухина пресс-служба ЦСКА.

Во встрече, которая проходила на «Ахмат Арене» в Грозном и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей, главный арбитр Владислав Безбородов назначил пять пенальти и показал три красные карточки.

После игры директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил RT о намерении добиться аннулирования красной карточки защитника команды Милана Гайича.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не направлял в КДК протест на результат матча с «Ахматом».