Мухин: матч ЦСКА с «Ахматом» войдёт в историю
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«Я впервые такое вижу, что пять пенальти, ещё и три красные карточки. Этот матч войдёт в историю. Я вообще удивился. Вроде пробивается пенальти, а потом свисток, никто не понимает, что происходит. Все были удивлены», — приводит слова Мухина пресс-служба ЦСКА.
Во встрече, которая проходила на «Ахмат Арене» в Грозном и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей, главный арбитр Владислав Безбородов назначил пять пенальти и показал три красные карточки.
После игры директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил RT о намерении добиться аннулирования красной карточки защитника команды Милана Гайича.
Ранее сообщалось, что ЦСКА не направлял в КДК протест на результат матча с «Ахматом».