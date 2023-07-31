Семеро россиян квалифицировались на чемпионат мира по вейксёрфингу

В акватории Большого Строгинского затона состоялся четвёртый международный турнир CWSA Ingrad Wakesurf Cup, который является отборочным этапом к осеннему чемпионату мира по вейксёрфингу.

На турнире, организованном Российской федерацией сёрфинга при поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России и Департамента по физической культуре и спорту Москвы, за победу боролись лучшие российские райдеры, а также спортсмены из Южной Кореи, Турции, Туниса и Белоруссии.

В категории «вейксёрф PRO» победителями стали россияне Кристина Колесникова и Станислав Корольков, в «вейкским PRO» — Анастасия Фёдорова и Виталий Иванов. У «вейксёрф Amateurs» первое место поделили Хе Чжин Лим из Южной Кореи и россиянин Григорий Плошинский. Среди «вейкским Amateurs» вне конкуренции оказались Яна Блеер и Святослав Дружбляк.

Первый Ingrad Wakesurf Cup состоялся в 2019 году. По итогам предыдущего международного сезона российский этап был признан лучшим среди всех турниров CWSA и удостоен почётного звания «Событие года».

Ранее президент Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов нехорошо сказывается на организации.