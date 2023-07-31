Узнать больше

Касагранде: «Фламенго» предложил «Зениту» €15 млн за Вендела

Короткая ссылка
Бразильский «Фламенго» направил санкт-петербургскому «Зениту» улучшенное предложение о трансфере полузащитника Вендела.
Касагранде: «Фламенго» предложил «Зениту» €15 млн за Вендела
  • РИА Новости

Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде на своей странице в Twitter, «Фламенго» предложил за 25-летнего бразильца около €15 млн.

По информации источника, эта сумма так же не устраивает петербургский клуб.

Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются.

Полузащитник не внесён в заявку петербуржцами на сезон-2023/24. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее «Зенит» сообщил Венделу, что собирается продать его «Фламенго».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить