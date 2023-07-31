Касагранде: «Фламенго» предложил «Зениту» €15 млн за Вендела
- РИА Новости
Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде на своей странице в Twitter, «Фламенго» предложил за 25-летнего бразильца около €15 млн.
По информации источника, эта сумма так же не устраивает петербургский клуб.
Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются.
Полузащитник не внесён в заявку петербуржцами на сезон-2023/24. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее «Зенит» сообщил Венделу, что собирается продать его «Фламенго».