Касагранде: «Фламенго» предложил «Зениту» €15 млн за Вендела

Бразильский «Фламенго» направил санкт-петербургскому «Зениту» улучшенное предложение о трансфере полузащитника Вендела.

Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде на своей странице в Twitter, «Фламенго» предложил за 25-летнего бразильца около €15 млн.

По информации источника, эта сумма так же не устраивает петербургский клуб.

Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются.

Полузащитник не внесён в заявку петербуржцами на сезон-2023/24. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее «Зенит» сообщил Венделу, что собирается продать его «Фламенго».