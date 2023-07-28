Касагранде: «Зенит» сообщил Венделу, что собирается продать его «Фламенго»
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Как сообщает журналист Вене Касагранде в эфире своего YouTube-канала, санкт-петербургский клуб отклонил предложение «Фламенго» в размере €12 млн.
По информации источника, сине-бело-голубые предполагают, что 25-летним бразильцем также будут интересоваться другие европейские клубы.
Полузащитник не внесён в заявку петербуржцами на сезон-2023/24. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Венделу нужно набрать форму и затем искать новый клуб.