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Касагранде: «Зенит» сообщил Венделу, что собирается продать его «Фламенго»

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Санкт-петербургский «Зенит» сообщил полузащитнику Венделу, что собирается продать его бразильскому «Фламенго».
Касагранде: «Зенит» сообщил Венделу, что собирается продать его «Фламенго»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает журналист Вене Касагранде в эфире своего YouTube-канала, санкт-петербургский клуб отклонил предложение «Фламенго» в размере €12 млн.

По информации источника, сине-бело-голубые предполагают, что 25-летним бразильцем также будут интересоваться другие европейские клубы.

Полузащитник не внесён в заявку петербуржцами на сезон-2023/24. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Венделу нужно набрать форму и затем искать новый клуб.

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