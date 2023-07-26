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Семак заявил, что Венделу нужно набрать форму и затем искать новый клуб

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с будущим полузащитника санкт-петербургского клуба Вендела.

«Венделу надо набирать форму и затем искать новый клуб. Сегодня видел его до и после матча, успели только поздороваться. Он прилетел со своим агентом, который сейчас работает над поисками новой команды», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

25-летний бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых и присутствовал на матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с грозненским «Ахматом» (2:0). Полузащитник не внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Вендел прилетел в Санкт-Петербург.

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