«Манчестер Юнайтед» проиграл дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче в рамках турне по США.

Встреча проходила в Лас-Вегасе и завершилась со счётом 2:3.

В составе манкунианцев забитыми мячами отметились защитник Диогу Дало и нападающий Антони. У дортмундцев дубль оформил форвард Дониэлл Мален, ещё один мяч забил нападающий Юссуфа Мукоко.

В прошедшем сезоне МЮ занял третье место в Английской премьер-лиге, а «Боруссия» — второе в немецкой Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что МЮ приобретёт нападающего бергамской «Аталанты» Расмуса Хёйлунна за €85 млн.