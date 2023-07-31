«Манчестер Юнайтед» проиграл дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче
- AP
Встреча проходила в Лас-Вегасе и завершилась со счётом 2:3.
В составе манкунианцев забитыми мячами отметились защитник Диогу Дало и нападающий Антони. У дортмундцев дубль оформил форвард Дониэлл Мален, ещё один мяч забил нападающий Юссуфа Мукоко.
В прошедшем сезоне МЮ занял третье место в Английской премьер-лиге, а «Боруссия» — второе в немецкой Бундеслиге.
Ранее сообщалось, что МЮ приобретёт нападающего бергамской «Аталанты» Расмуса Хёйлунна за €85 млн.