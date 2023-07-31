Гусев: в России больше любят хоккей, но почему-то чаще показывают футбол

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев ответил на вопрос, является ли Россия хоккейной страной.

«Сложно ответить на этот вопрос. В России больше любят хоккей, но почему-то чаще показывают футбол. Более того, судя по комментариям на спортивных сайтах, футбол обсуждают гораздо активнее. Отсюда можно сделать вывод, что россиян больше тянет к просмотру РПЛ, чем КХЛ. Сейчас я не вижу спортивных функционеров, готовых сделать хоккей популярнее футбола», — приводит слова нападающего Sport24.

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