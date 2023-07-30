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Федотов поздравил моряков с праздником военно-морского флота

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Голкипер московского клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА Иван Федотов поздравил россиян с праздником Военно-морского флота России.
Федотов поздравил моряков с праздником военно-морского флота
  • Gettyimages.ru

«Всех причастных с праздником!» — написал хоккеист в социальных сетях.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. Федотов на чемпионате Вооружённых сил РФ по хоккею представлял сборную военно-морского флота и был заявлен в звании старшего матроса.

В России 30 июля отмечают День Военно-морского флота.

Ранее Федотов признался, что с момента призыва в армию слышал много слухов о своей службе.

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