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Васильев: в структуре IBU находятся ярые русофобы

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о перспективах российских биатлонистов вернуться на международные соревнования.
Васильев: в структуре IBU находятся ярые русофобы
  • РИА Новости

«Думаю, в ближайшей перспективе возвращение российского биатлона на международную арену маловероятно.

В структуре IBU находятся ярые русофобы. Даже не представляю, что должно случиться, чтобы нас вернули. Если только сверху им кто-то скомандует», — приводит слова Васильева Legalbet.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования.

В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Виктор Майгуров рассказал о взаимоотношениях СБР с IBU.

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