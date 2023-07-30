Васильев: в структуре IBU находятся ярые русофобы

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о перспективах российских биатлонистов вернуться на международные соревнования.

«Думаю, в ближайшей перспективе возвращение российского биатлона на международную арену маловероятно.

В структуре IBU находятся ярые русофобы. Даже не представляю, что должно случиться, чтобы нас вернули. Если только сверху им кто-то скомандует», — приводит слова Васильева Legalbet.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования.

В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Виктор Майгуров рассказал о взаимоотношениях СБР с IBU.